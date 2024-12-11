Минсельхоз: Цены на макароны в России остаются стабильными

УрБК, Москва, 11.12.2024. Крупные производители кондитерских изделий в РФ уведомили ритейлеров о повышении цен на свою ...05.11.2024 Экспорт уральских макаронных изделий за год вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. С начала года уральские производители экспортировали 13 тыс. т макаронных изделий общей ...26.09.2024 Цены производителей на куриные яйца в РФ с начала года снизились на четверть
УрБК, Москва, 26.09.2024. Цены на куриные яйца у производителей с начала 2024 года в среднем упали на четверть. При ...09.12.2019 Розничные цены на гречку в России в 1,7 раза выше оптовых
УрБК, Москва, 09.12.2019. Розничные цены на гречневую крупу по состоянию на начало декабря в 1,7 раза выше оптовых. Об ...05.02.2015 «Макфа» подняла отпускные цены на макаронные изделия на 15%
УрБК, Москва, 05.02.2015. Агропромышленный холдинг «Макфа» с 1 февраля 2015 года поднял отпускные цены на макаронные ...