Минсельхоз: Цены на макароны в России остаются стабильными

УрБК, Москва, 11.12.2024. Крупные производители кондитерских изделий в РФ уведомили ритейлеров о повышении цен на свою ...

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. С начала года уральские производители экспортировали 13 тыс. т макаронных изделий общей ...

Экспорт уральских макаронных изделий за год вырос на 10%

Цены производителей на куриные яйца в РФ с начала года снизились на четверть

УрБК, Москва, 26.09.2024. Цены на куриные яйца у производителей с начала 2024 года в среднем упали на четверть. При ...