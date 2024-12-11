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Минсельхоз: Цены на макароны в России остаются стабильными

УрБК, Москва, 28.02.2025. Стоимость макаронных изделий в России остается стабильной. Динамика отпускных цен в последние месяцы сохраняется околонулевой. Объем импорта незначителен и в основном представлен продукцией премиум-сегмента. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза РФ, передает ТАСС.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производитель макарон Barilla уведомил ритейлеров о повышении цен на 15-30%.

«Стоит отметить, что ценовая ситуация в этом сегменте в настоящее время стабильна. Отпускные цены демонстрируют околонулевую динамику и, по состоянию на 26 февраля, в среднем составляют 57,8 рубля за килограмм продукции. При этом вермишель за последний месяц подешевела у производителей на 5,3%. В рознице цены на макаронные изделия с начала года снизились на 0,1%», — отмечают представители Минсельхоза.

В ведомстве добавляют, что рынок макарон РФ отличается высокой локализацией, поставки импорта незначительны. Также было отмечено, что производство отечественных макаронных изделий демонстрирует стабильный рост. В прошлом году объем выпуска достиг 1,5 млн т, что на 9 тыс. т больше, чем в предыдущем году. В январе текущего года было произведено 120 тыс. т, что превышает показатель января 2024 года на 8,3 тыс. т.

Таким образом, благодаря хорошему ежегодному урожаю пшеницы в России, объемы производства высококачественных макаронных изделий позволяют не только обеспечить внутренний рынок, но и наращивать экспорт, рассказали представители Минсельхоза.
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