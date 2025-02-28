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Вчера, 17:37

Производство макаронных изделий в России за год выросло на 8%

УрБК, Москва, 14.03.2025. Производство круп в России в январе текущего года выросло на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 151 тыс. т. Выпуск макаронных изделий за год увеличился на 8,3%, до 120 тыс. т, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что увеличение производства связано с ростом спроса на крупу и макароны на фоне стабильных цен на эту продукцию, а также с развитием экспорта. В 2024 году экспорт макарон и круп вырос на 10% по сравнению с 2023 годом.

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский отметил значительный рост производства макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, объемы которого в натуральном выражении сравнялись с выпуском изделий из мягких сортов, включая лапшу быстрого приготовления.

Минсельхоз ожидает, учитывая указанные факторы, сохранение положительной динамики производства макаронной продукции и круп.
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