Глава Екатеринбурга провел заседание оргкомитета по подготовке к ИННОПРОМу

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и ...

В Екатеринбурге определили участников полуфинальных матчей футбольного турнира в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024

Администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...