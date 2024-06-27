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Глава Екатеринбурга провел заседание оргкомитета по подготовке к ИННОПРОМу

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. 2 июля глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по подготовке к XIV Международной промышленной выставке «Иннопром», сообщает пресс-служба администрации города.

«В ходе встречи члены оргкомитета обсудили концепцию стенда, отметив, что традиционно уральская столица презентует одну из самых информативных и насыщенных программ, которая привлечет внимание горожан, представителей власти, а также иностранных делегаций», — говорится в сообщении.

Напомним, что в этом году ИННОПРОМ пройдет с 8 по 11 июля. Темой выставки станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер.

В рамках выставки ИННОПРОМ-2024 администрация Екатеринбурга подготовила 10 мероприятий, рассказал директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. Также на полях форума планируется заключить 15 соглашений.
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