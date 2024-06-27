Глава Екатеринбурга провел заседание оргкомитета по подготовке к ИННОПРОМу

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и ...25.06.2024 Администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2024
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, ...05.06.2024 Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...