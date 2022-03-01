Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам на 1,3 п. п.

УрБК, Москва, 01.03.2022. «Сбербанк» и ВТБ повысили ставки по кредитам наличными до 21,9-29,9% и 15,9-32,9% ...22.10.2018 Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта
Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта. Об этом сообщает «Интерфакс». Минимальная ...22.12.2014 Сбербанк России повысил ставки по ипотеке до 16%
УрБК, Москва, 22.12.2014. Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным продуктам максимум до 16%. Об этом сообщает ...15.10.2014 ОАО «Сбербанк России» может повысить ставки по кредитам для населения
УрБК, Москва, 15.10.2014. ОАО «Сбербанк России» может повысить ставки по кредитам для населения. Об этом сообщает ...06.08.2014 ОАО «Сбербанк России» может повысить ставки по кредитам
УрБК, Москва, 06.08.2014. Сбербанк не исключает роста ставок по кредитам в связи с ростом стоимости денег на рынке. Об ...