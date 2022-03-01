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Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам на 1,3 п. п.

УрБК, Москва, 02.07.2024. Со 2 июля Сбербанк увеличил ставки по всем базовым ипотечным предложениям на 1,3 п. п., сообщает «Интерфакс».

«Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», — цитирует информагентство пресс-службу банка, отмечая, что в предыдущий раз Сбербанк повышал ставки в начале июня (на 1,5 п. п.).

Минимальные ставки по ипотеке на покупку квартиры на «первичке», «вторичке» и по программе рефинансирования вырастут до 19,5%.
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