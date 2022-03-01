Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам на 1,3 п. п.

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта

Сбербанк России повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта. Об этом сообщает «Интерфакс». Минимальная ...

Сбербанк России повысил ставки по ипотеке до 16%

УрБК, Москва, 22.12.2014. Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным продуктам максимум до 16%. Об этом сообщает ...

ОАО «Сбербанк России» может повысить ставки по кредитам для населения

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ОАО «Сбербанк России» может повысить ставки по кредитам

УрБК, Москва, 06.08.2014. Сбербанк не исключает роста ставок по кредитам в связи с ростом стоимости денег на рынке. Об ...