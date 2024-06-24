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В Екатеринбурге квартиры в новостройках за полгода подорожали почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке составляет 7 млн 203 тыс. 097 руб. За II квартал 2024 года этот показатель вырос на 3,1%, за полгода — на 7,8%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Сильнее всего среди городов РФ квартиры в новостройках за полгода подорожали в Севастополе (плюс 16,8%), Владикавказе (плюс 16,5%), Самаре (плюс 14,1%), Нижнем Тагиле (плюс 13,9%) и Мурманске (плюс 13,6%).

Средняя стоимость квадратного метра квартир на первичном рынке Екатеринбурга составляет 149 тыс. 705 руб. За II квартал этот показатель вырос на 1,8%, за полгода — на 7,8%.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, рост цен на новостройки в стране за I полугодие этого года оказался больше, чем за тот же период в 2023 году, а количество городов с отрицательной динамикой цен — меньше. Он отмечает, что на это повлиял ажиотажный покупательский спрос в преддверии окончания льготной ипотеки.
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