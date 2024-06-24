В Екатеринбурге квартиры в новостройках за полгода подорожали почти на 8%

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УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость индивидуальных домов составляет 6 млн 001 тыс. ...

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УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга составляет 147 ...