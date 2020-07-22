На ММК отметили 60 лет со дня ввода в эксплуатацию самой мощной домны на предприятии

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 01.07.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) отметили 60 лет со дня ввода в эксплуатацию самой крупной домны на предприятии. На тот момент это была самая крупная печь на территории СССР и всей Европы. Первая партия чугуна на ней была получена 29 июня 1964 года, сообщает пресс-служба комбината.За прошедший период домна № 9 неоднократно подвергалась реконструкциям и капитальным ремонтам. Несколько лет назад на объекте было установлено бесконусное загрузочное устройство лоткового типа, появились закрытые горновые желоба, были установлены горновые машины гидравлического типа для закрытия и вскрытия чугунной летки.Сегодня производительность домны № 9 составляет порядка 5 тыс. т чугуна в сутки. Всего за 60 лет на ней было получено более 90 млн т чугуна.