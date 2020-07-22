На ММК отметили 60 лет со дня ввода в эксплуатацию самой мощной домны на предприятии

Общий объем инвестиций в проект составил 176 млн долл. США ...20.07.2020 ММК завершил работы по техперевооружению доменной печи № 2
УрБК, Магнитогорск, 20.07.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил работы по техническому ...30.10.2019 Реконструкция доменного производства ММК улучшила качество атмосферного воздуха в Магнитогорске
УрБК, Магнитогорск, 30.10.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжает модернизацию доменного ...02.04.2019 ММК анонсировал модернизацию домны «Комсомолка»
Реконструкция позволит радикально снизить нагрузку на окружающую среду ...02.04.2019 Магнитогорский металлургический комбинат в 2020 году начнет модернизацию доменной печи № 2
УрБК, Магнитогорск, 02.04.2019. В соответствии с программой капитального ремонта Магнитогорский металлургический ...