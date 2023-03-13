На ММК число рационализаторских предложений от сотрудников выросло на 22,5%

УрБК, Магнитогорск, 07.06.2023. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) за 2022 год сотрудники подали 6 тыс. 927 рационализаторских идей на рассмотрение экспертных комиссий. Это на 22,5% больше, чем в предыдущем году, что позволило сэкономить 276 млн руб.
Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, рационализаторские предложения оценивались в следующих категориях: энергоэффективность, охрана труда, экология, качество, повышение эффективности бизнес-процессов и прочие.
«Отдельно определялось «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК». Это звание по результатам работы конкурсной комиссии под председательством начальника научно-технического центра ПАО «ММК» Андрея Картунова было присвоено рационализаторскому предложению «Экономия инструмента для вскрытия чугунной летки». Кубок и сертификат на денежную премию в 50 тыс. руб. присужден коллективу авторов — М.А. Семенюк, В.А. Бегинюк, К.Н. Сахнов», — говорится в сообщении.
Также были определены и отмечены памятными наградами победители и призеры конкурса «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК» в восьми отдельных категориях. Девять победителей конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» получили денежные премии.
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