В Свердловской области четвертый месяц подряд растет число выданных ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года было выдано 2,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...19.06.2024 На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 3%
УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года было выдано 2,62 тыс. ипотечных кредитов. По ...29.05.2024 В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС составила 18%
В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС в I квартале 2024 года ...29.05.2024 В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС составила 18%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание ...03.05.2024 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 2%
УрБК, Челябинск, 03.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 3,11 тыс. ипотечных кредитов. По ...