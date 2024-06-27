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В Свердловской области четвертый месяц подряд растет число выданных ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. В Свердловской области за январь-май 2024 года выдали 20 тыс. 094 ипотечных жилищных ...

На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц выросло на 7%

УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года было выдано 2,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...

На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 3%

УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года было выдано 2,62 тыс. ипотечных кредитов. По ...

В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС составила 18%

В Свердловской области доля ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов ИЖС в I квартале 2024 года ...

Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 2%

УрБК, Челябинск, 03.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 3,11 тыс. ипотечных кредитов. По ...