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Вчера, 12:01

В Свердловской области четвертый месяц подряд растет число выданных ипотечных кредитов

В Свердловской области за январь-май 2024 года выдали 20 тыс. 094 ипотечных жилищных кредита, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25 тыс. 298). Об этом свидетельствуют данные Банка России.

При этом в последние месяцы динамика выдачи кредитов заметно улучшилась. В январе было выдано 2,6 тыс. кредитов, в феврале — 3,4 тыс., в марте — 4,6 тыс., в апреле — 4,7 тыс., в мае — 5,7 тыс.

Аналитики Telegram-канала «Екбнедвижка | Новости и аналитика» рассказали, что на ипотечном рынке сейчас происходят кардинальные изменения.

«1 июля в России завершается срок действия льготной ипотеки. Понятно, что многие свердловчане хотели успеть оформить кредит под 6-8%, так как рыночные ставки уже достигли 18-19%. Поэтому в конце весны — начале лета активность на ипотечном рынке заметно выросла. Важно понимать, что многие семьи долго не спешили совершать сделку, надеясь на продление льготной ипотеки. Другие — узнали о завершении программы совсем недавно. В мае-июне такие категории заемщиков попытались запрыгнуть в «последний вагон», — рассказали аналитики канала «Екбнедвижка».
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