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Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 78,40 коп., до 85,74 руб., евро — на 1,43 руб., до 92,41 руб.
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