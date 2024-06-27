Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 27.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2024 года. Курс доллара ...14.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 31 коп.
УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2024 года. Курс доллара ...07.06.2024 Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 12 коп.
УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2024 года. Курс доллара ...07.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2024 года. Курс доллара ...31.05.2024 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 65 коп.
УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2024 года. Курс доллара ...