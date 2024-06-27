Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 28.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 78,40 коп., до 85,74 руб., евро — на 1,43 руб., до 92,41 руб.