Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2024 года. Курс доллара ...24.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 24.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2024 года. Курс ...10.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 10.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2024 года. Курс ...25.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 января 2024 года. Курс ...