Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 1,68 коп., до 88,76 руб., евро — на 12,55 коп., до 96,56 руб.