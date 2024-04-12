Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 1 руб. 5 коп.

УрБК, Москва, 11.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 23 коп., до 88,99 руб., евро — снизился на 1 руб. 5 коп., до 95,64 руб.