Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 1 руб. 5 коп.

УрБК, Москва, 12.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2024 года. Курс ...05.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — вырос на 63 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2024 года. Курс доллара ...27.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 27.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2024 года. Курс доллара ...20.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — вырос на 13 коп.
УрБК, Москва, 20.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...