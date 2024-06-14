Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — вырос на 23 коп.

УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2024 года. Курс доллара ...11.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 1 руб. 5 коп.
УрБК, Москва, 11.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июня 2024 года. Курс доллара ...07.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 июня 2024 года. Курс доллара ...31.05.2024 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 65 коп.
УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2024 года. Курс доллара ...19.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро — вырос на 25 коп.
УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2024 года. Курс ...