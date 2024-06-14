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Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — вырос на 23 коп.

УрБК, Москва, 18.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июня 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,59 коп., до 89,04 руб., евро — вырос на 23,92 коп., до 95,39 руб.
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