Южный Урал попал в число лидеров рейтинга по росту стоимости загородных домов

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость загородных домов в июне 2024 года составила ...07.06.2024 На Южном Урале средняя стоимость посуточной аренды загородных домов за год выросла на 21%
УрБК, Челябинск, 07.06.2024. В Челябинской области средняя ставка посуточной аренды загородного дома в июне 2024 года ...07.06.2024 В Свердловской области средняя стоимость посуточной аренды загородных домов за месяц снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В Свердловской области средняя ставка посуточной аренды загородного дома в июне 2024 ...06.04.2023 На Южном Урале средняя площадь загородных домов за год снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 06.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в марте этого года составила 4,24 ...05.04.2023 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%
Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила 4,96 млн руб. Это на 28% больше ...