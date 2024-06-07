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Вчера, 14:43

Южный Урал попал в число лидеров рейтинга по росту стоимости загородных домов

УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области средняя стоимость загородных домов в июне 2024 года составила 8,2 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 122% (пять лет назад — 3,7 млн руб.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Помимо Южного Урала, значительно подорожали за пять лет загородные дома в Республике Алтай (в 4,5 раза), Ставропольском крае и ЯНАО (в 2,5 раза), а также Краснодарском крае (в 2,2 раза).

Согласно данным сервиса, загородные объекты начали дорожать на фоне увеличения интереса к рынку во время пандемии COVID-19. Этот рост был вызван как индексацией цен в отдельных лотах, так и изменением структуры предложения, когда быстрее из продажи уходили более доступные варианты.
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