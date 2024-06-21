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Вчера, 11:03

В Свердловской области загородные дома за пять лет подорожали на 83%

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость загородных домов в июне 2024 года составила 8,4 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 83% (пять лет назад — 4,6 млн руб.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Сильнее всего выросли цены на загородные дома в Республике Алтай (в 4,5 раза), Ставропольском крае и ЯНАО (в 2,5 раза), Челябинской области и Краснодарском крае (в 2,2 раза).

Согласно исследованию, в среднем по регионам РФ за пять лет стоимость загородного дома увеличилась на 70%. При этом рост зафиксирован во всех субъектах страны.

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, во многом рост обеспечен увеличением популярности сегмента в результате пандемии коронавируса, когда многие осознали преимущества жизни в собственном доме, а также увеличением стоимости строительства и все более широким распространением ипотечных программ.
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