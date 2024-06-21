В Свердловской области загородные дома за пять лет подорожали на 83%

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в июне 2024 года ...07.06.2024 На Южном Урале средняя стоимость посуточной аренды загородных домов за год выросла на 21%
УрБК, Челябинск, 07.06.2024. В Челябинской области средняя ставка посуточной аренды загородного дома в июне 2024 года ...27.11.2023 В Свердловской области средняя стоимость готовых домов за год выросла на 24%
В Свердловской области средняя стоимость готовых домов для круглогодичного проживания в ноябре 2023 года составила 10,8 ...27.11.2023 В Свердловской области средняя стоимость готовых домов за год выросла на 24%
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Свердловской области средняя стоимость готовых домов для круглогодичного проживания в ...06.09.2021 Загородные дома в Челябинской области за год подорожали на 14%
УрБК, Челябинск, 06.09.2021. Средняя цена выставленных на продажу загородных домов в Челябинской области составляет ...