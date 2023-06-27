На конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было представлено 355 инициатив

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. На грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было представлено 355 инициатив. Из их числа жюри отобрало 41 проект из разных городов Сибири, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.«ЕВРАЗ — это не только про металл. Мы поддерживаем значимые социальные проекты в городах юга Кузбасса. За восемь лет работы конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Сибири успешно реализованы 222 проекта на общую сумму 72 млн руб. Идеи с каждым годом становятся все более актуальными и интересными», — отметила председатель экспертного совета конкурса директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.В этом году на реализацию проектов ЕВРАЗ и Распадская выделят 13,5 млн руб., которые пойдут на улучшение городской среды и экологии, развитие культуры, образования, спорта, поддержку пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.