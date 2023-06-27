На конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было представлено 355 инициатив

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. На грантовом конкурсе в 2023 году «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было подано 326 ...09.12.2020 ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Социально значимые проекты будут реализованы в Нижнем Тагиле и Качканаре в рамках ...27.05.2019 В Междуреченске объявлены победители грантового конкурса ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2019. В Междуреченске подведены итоги конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — ...16.08.2017 В Междуреченске подвели итоги грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей»
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В Междуреченске определили победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город ...27.04.2017 ЕВРАЗ запускает грантовый конкурс социальных проектов в четырех городах Урала и Сибири
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2017. В 2017 году грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» впервые пройдет сразу ...