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В бюджет России с января по май 2024 года с «налога на роскошь» поступило более 57 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.06.2024. В бюджет России с января по май 2024 года с «налога на роскошь» поступило более 57 млрд руб. Темп роста поступлений доходов с этого налога составил 157%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

В 2023 году за аналогичный период с этого налога в бюджет поступило 36,5 млрд руб. В ведомстве объясняют такую динамику увеличением объема выплат дивидендов и ускоренным ростом зарплат и премий.

По прогнозам, в конце года в бюджет поступит 176 млрд руб. Повышенный сбор по ставке 15% вместо 13% выплатят те, чей годовой доход превышает 5 млн руб.

Как сообщалось ранее, российские власти вводят прогрессивную шкалу НДФЛ, согласно которой ставка составит от 13% до 22% в зависимости от уровня доходов. Также в первом чтении Госдума одобрила повышение налога на прибыль организаций до 25%.
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