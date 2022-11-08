В бюджет России с января по май 2024 года с «налога на роскошь» поступило более 57 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. За январь-октябрь 2022 года Свердловская область направила в консолидированный бюджет ...06.03.2013 С начала года Свердловская область перечислила в бюджет РФ более 27 млрд рублей налогов
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2013. Согласно данным статистики областного управления федеральной налоговой службы, за ...06.09.2012 Поступления налога на прибыль в Свердловской области сократились на 7%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2012. По итогам работы за 8 месяцев 2012 года в консолидированный бюджет Российской Федерации ...27.07.2010 В I полугодии 2010 года в консолидированный бюджет Свердловской области поступило на 32,5% средств, чем за аналогичный период прошлого года
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2010. В I полугодии 2010 года в консолидированный бюджет Свердловской области поступило 56,3 ...10.02.2009 По итогам работы за 2008 год из Свердловской области в бюджет РФ поступило более 247,5 млрд. рублей платежей, администрируемых налоговыми органами
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2009. По итогам работы за 2008 год из Свердловской области в бюджет РФ поступило более 247,5 ...