В бюджет России с января по май 2024 года с «налога на роскошь» поступило более 57 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. За январь-октябрь 2022 года Свердловская область направила в консолидированный бюджет ...

С начала года Свердловская область перечислила в бюджет РФ более 27 млрд рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2012. По итогам работы за 8 месяцев 2012 года в консолидированный бюджет Российской Федерации ...

Поступления налога на прибыль в Свердловской области сократились на 7%

В I полугодии 2010 года в консолидированный бюджет Свердловской области поступило на 32,5% средств, чем за аналогичный период прошлого года

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2010. В I полугодии 2010 года в консолидированный бюджет Свердловской области поступило 56,3 ...