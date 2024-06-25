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Вчера, 14:03

В Екатеринбурге посетители ИННОПРОМа смогут добираться до выставки на бесплатных шаттлах

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. На сайте администрации Екатеринбурга был опубликован график движения шаттлов, которые будут доставлять посетителей до места проведения выставки ИННОПРОМ и обратно. По традиции проезд будет бесплатным.

В Екатеринбурге посетители ИННОПРОМа смогут добираться до выставки на бесплатных шаттлах
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Автобусы будут забирать гостей от станции метро «Ботаническая» и везти в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Таким же образом можно будет добраться обратно в город.

С 8 по 11 июля от станции метро «Ботаническая» шаттлы будут отправляться с 08.30 до 16.30, от МВЦ «Екатеринбург-Экспо» — с 09.05 до 18.50.

Напомним, что в этом году темой выставки ИННОПРОМ станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Организаторы выставки уже опубликовали основные направления деловой программы форума. Ожидается, что в мероприятии примет участие свыше 46 тыс. гостей.
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