В Екатеринбурге посетители ИННОПРОМа смогут добираться до выставки на бесплатных шаттлах

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Деловая программа правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в ...25.06.2024 Администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2024
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, ...25.06.2024 В Екатеринбурге футбольные матчи команд — участниц ИННОПРОМа-2024 будут бесплатными для болельщиков
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге в дни проведения Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 ...18.06.2024 Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Стали известны основные направления деловой программы Международной промышленной ...05.06.2024 Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...