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В Челябинске требуемая зарплата заемщика по «Семейной ипотеке» составляет 69 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 25.06.2024. В Челябинске требуемая зарплата заемщика по госпрограмме «Семейная ипотека» составляет 69 тыс. руб., а средняя зарплата жителей Челябинской области — 67 тыс. 450 руб. Об этом говорится в совместном исследовании портала «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Согласно данным сервиса, средняя стоимость «двушки» в столице Южного Урала составляет 7 млн 222 тыс. 663 руб. Лимит по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» — 6 млн руб. Сумма первоначального взноса — 1 млн 444 тыс. 533 руб. (20%). Ежемесячный взнос по ипотеке достигает 34 тыс. 643 руб.

По словам гендиректора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григория Бурденко, семейная ипотека в ее текущих параметрах доживает последние дни.

«Уже после 1 июля льготный кредит по ставке 6%, скорее всего, останется доступным для заемщиков с детьми до 6 лет либо семьям с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в малых городах, где нет массового строительства. Для остальных групп семейных заемщиков ставка кредита может вырасти вдвое, а следом удвоятся и ежемесячные платежи. Это отразится на доступности госпрограммы», — считает он.

Он отмечает, что после изменения условий по «Семейной ипотеке» рынок ипотечных новостроек может потерять до 60% спроса.
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