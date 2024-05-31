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В Екатеринбурге средняя зарплата по региону более чем на 1,4 тыс. рублей превышает требуемую зарплату заемщика по «Семейной ипотеке»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге требуемая зарплата заемщика по госпрограмме «Семейная ипотека» составляет 72 тыс. руб., а средняя зарплата жителей Свердловской области — 73 тыс. 433 руб. Об этом говорится в совместном исследовании портала «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Согласно данным сервиса, средняя стоимость «двушки» в уральской столице составляет 8 млн 295 тыс. 054 руб. Лимит по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» — 6 млн руб. Сумма первоначального взноса — 2 млн 295 тыс. 054 руб. (28%). Ежемесячный взнос по ипотеке достигает 35 тыс. 973 руб.

При этом во многих исследованных городах-миллионниках официальная зарплата (по данным Росстата РФ) работающего человека ниже необходимой для получения семейной ипотеки.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, огромному числу семей не по карману даже субсидируемая государством ипотека, так что рассчитывать на высокий спрос на рынке новостроек в ближайшем будущем не приходится.
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