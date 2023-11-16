Требуемый доход жителей Челябинска для покупки новостройки по льготной ипотеке составляет 72 тыс. рублей

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Требуемый доход жителей Екатеринбурга для покупки новостройки по льготной ипотеке составляет 85 тыс. рублей

Жители Екатеринбурга в среднем должны зарабатывать 85 тыс. руб. в месяц, чтобы приобрести новостройку по льготной ...

Требуемый доход жителей Екатеринбурга для покупки новостройки по льготной ипотеке составляет 85 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Жители Екатеринбурга в среднем должны зарабатывать 85 тыс. руб. в месяц, чтобы ...

В Челябинске разница между средним платежом по ипотеке и ставкой аренды «однушки» составляет 1%

УрБК, Челябинск, 16.11.2023. В Челябинске средний платеж по ипотеке на первичном рынке на 1% превышает стоимость аренды ...

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УрБК, Челябинск, 27.09.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 100 тыс. 837 ...

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УрБК, Челябинск, 30.03.2022. Средняя цена квартиры на вторичном рынке жилья Челябинска в настоящее время составляет 3 ...