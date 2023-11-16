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Вчера, 13:03

Требуемый доход жителей Челябинска для покупки новостройки по льготной ипотеке составляет 72 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 02.04.2024. Жители Челябинска в среднем должны зарабатывать 72 тыс. руб. в месяц, чтобы приобрести новостройку по льготной ипотеке. Об этом говорится в совместном исследовании портала «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Согласно данным портала, средняя стоимость двухкомнатной квартиры на первичном рынке жилья Челябинска составляет 6 млн 983 тыс. 115 руб. Первоначальный взнос — 2 млн 094 тыс. 935 руб. (30%). Ежемесячный платеж по ипотеке — 35 тыс. 868 руб.

При этом средняя зарплата в Челябинской области, по данным Росстата за ноябрь 2023 года, составляла 60 тыс. 700 руб.

По словам гендиректора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григория Бурденко, потребительский онлайн-спрос на льготную ипотеку в январе-феврале оказался в 1,8 раза выше прошлогоднего. Он считает, что заемщики торопятся оформить льготный кредит по ставке в два раза ниже рыночной, ожидая дальнейшего разгона инфляции и завершения госпрограммы 1 июля 2024 года.
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