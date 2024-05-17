Модный дом Нины Ручкиной создал аксессуар к юбилею ПНТЗ

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Модный дом Нины Ручкиной выпустил лимитированную серию шелковых платков «Уральское сечение» к 90-летию Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию). Предприятие стало соавтором дизайна, сообщает пресс-служба ПНТЗ.Над созданием платка работали уральский дизайнер Нина Ручкина и художник Полина Зыкова.«Дизайн платка выполнен в эстетике конструктивизма — направления эпохи авангарда, для которого характерно понимание искусства как своеобразного инженерного вида творчества. Формообразующий мотив «Уральского сечения» — геометризм. Строгость и ритмичность лаконичных форм, олицетворяющих индустриальную мощь Урала, уравновешена яркими региональными символами: фактура уральской горной породы, ажурность чугунного литья, нежность Урало-Сибирской росписи, абрис обелиска «Европа-Азия». Геометрические фигуры и декоративные элементы чередуются, словно выходят за пределы полотна, раскрывая идею неразрывной взаимосвязи времени и вечности», — рассказала о концепции Н. Ручкина.В основе орнамента платка лежит корпоративный паттерн, который разработан специально к юбилею завода. Это ритмично повторяющийся рисунок, где использованы символические элементы: круг и полукруг, символизирующие сечение стальной трубы; капля воды, которая ассоциируется с экологической деятельностью завода и комплексом очистных сооружений ПНТЗ «AQA Генезис».«На протяжении 90 лет своего существования ПНТЗ развивается — осваивает новые виды продукции, совершенствует ее качество, развивает регион присутствия, выстраивает крепкие доверительные отношения с клиентами, сотрудниками и жителями города. С уверенностью можно сказать, что ПНТЗ стал узнаваемым брендом. Уникальное изделие, которое отражает особенности предприятия и уральского края, будет памятью о знаковой дате одного из крупнейших металлургических предприятий страны», — отметила директор по управлению персоналом ПНТЗ Наталья Бабилурова.Платок доступен в свободной продаже.