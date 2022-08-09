В Екатеринбурге модный дом «Соло Дизайн» представит лимитированную коллекцию шелковых платков в честь юбилея города

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Екатеринбурге в честь 300-летия модный дом «Соло Дизайн» выпустит эксклюзивную коллекцию шелковых платков. В качестве принта для платков был использован рисунок карты железоделательного завода 1723 года.



Как сообщают представители модного дома, дизайнер Наталия Соломеина создала уникальный и привлекательный дизайн, включивший множество элементов, навеянных историей города.









Изображения предоставлены модным домом «Соло Дизайн»

«Такие платки — это настоящий подарок для всех, кто уважает традиции и красоту Екатеринбурга. Каждый платок — это неповторимое произведение искусства, созданное опытной рукой дизайнера Наталии Соломеиной, которая является арт-директором известного модного дома «Соло Дизайн». Каждый платок имеет долговечный срок службы и будет радовать владельца в течение многих лет», — говорится в сообщении.Все платки будут представлены в цветах российского флага и герба Свердловской области.