В Екатеринбурге модный дом «Соло Дизайн» представит лимитированную коллекцию шелковых платков в честь юбилея города

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Екатеринбурге в честь 300-летия модный дом «Соло Дизайн» выпустит эксклюзивную коллекцию шелковых платков. В качестве принта для платков был использован рисунок карты железоделательного завода 1723 года.
Как сообщают представители модного дома, дизайнер Наталия Соломеина создала уникальный и привлекательный дизайн, включивший множество элементов, навеянных историей города.
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. В Екатеринбурге 19 августа в преддверии Дня города на площадке фестиваля ландшафтного ...27.06.2013 В ТЦ «Антей» открылся шоу-рум модного дома «Соло-дизайн»
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2013. Модный дом «Соло-дизайн» открыл шоу-рум в ТЦ «Антей». По словам руководителя модного ...06.06.2013 Модный дом «Соло Дизайн» открывает выставку фотографий, посвященную показу коллекции Blossom
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2013. Сегодня модный дом «Соло Дизайн» и Sky cafe совместно с печатным салоном EK-print ...03.06.2013 Все на выход: модный дом Натальи Соломеиной выселяют
В Екатеринбурге разгорается очередной скандал вокруг арендованных площадей ...12.12.2011 ОАО «ВУЗ-банк» выступило партнером показа новой коллекции одежды от Наталии Соломеиной и модного дома «Соло Дизайн»
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2011. ОАО «ВУЗ-банк» выступило партнером показа новой коллекции одежды от Наталии Соломеиной ...