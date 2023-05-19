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19.05.2023

Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Екатеринбурге в честь 300-летия города модный дом «Соло Дизайн» выпустил эксклюзивную коллекцию шелковых платков. В качестве принта была использована карта железоделательного завода 1723 года.

Как сообщают представители модного дома, дизайнер Наталия Соломеина создала уникальное и привлекательное оформление. Рисунок платков включает элементы, навеянные историей города.

Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга

«Такие платки — это настоящий подарок для всех, кто уважает традиции и красоту Екатеринбурга. Каждый платок — это неповторимое произведение искусства, созданное опытной рукой дизайнера Наталии Соломеиной, которая является арт-директором известного модного дома «Соло Дизайн». Каждый платок имеет долговечный срок службы и будет радовать владельца в течение многих лет», — говорится в сообщении.

Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга

Все платки представлены в цветах российского флага и герба Свердловской области.

Изображения предоставлены модным домом «Соло Дизайн»

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