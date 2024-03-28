Аналитики ожидают роста цен на квартиры в новостройках РФ в 2024 году в пределах инфляции

УрБК, Челябинск, 28.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Челябинска составляет 125 тыс. ...27.03.2024 Средняя стоимость «квадрата» в новостройках Екатеринбурга за I квартал выросла почти на 6%
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга составляет 147 ...07.02.2024 В Свердловской области разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 24%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в ...15.12.2023 В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге может вырасти на 14%
В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья Екатеринбурга вырастет примерно так же, ...15.12.2023 В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге может вырасти на 14%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья ...