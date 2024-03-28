Аналитики ожидают роста цен на квартиры в новостройках РФ в 2024 году в пределах инфляции

В Челябинске средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке за I квартал выросла почти на 5%

Средняя стоимость «квадрата» в новостройках Екатеринбурга за I квартал выросла почти на 6%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в ...

В Свердловской области разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 24%

В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге может вырасти на 14%

В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья Екатеринбурга вырастет примерно так же, ...