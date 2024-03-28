УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

Аналитики ожидают роста цен на квартиры в новостройках РФ в 2024 году в пределах инфляции

УрБК, Москва, 24.06.2024. Стоимость жилья на первичном рынке до конца 2024 года вырастет в пределах инфляции. Об этом заявил руководитель Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, в условиях ожидаемого замедления спроса во второй половине года динамика цен на строящееся жилье в России будет более сдержанной. В целом за 2024 год рост стоимости квадратного метра будет находиться на уровне инфляции, то есть в реальном выражении цены на новостройки практически не вырастут», — отметил эксперт.

По данным «ДОМ.РФ», на текущий момент цена 1 кв. м. в новостройках РФ составляет 171,46 тыс. руб. При этом стоимость первичного жилья в России с начала 2024 года увеличилась всего на 3,9% — это чуть выше уровня инфляции за аналогичный период, которая, по официальным данным, составила 3,2%.

При этом продажи новостроек в России в мае выросли более чем на 19% год к году и составили 2,8 млн кв. м. По договорам долевого участия (ДДУ) за первые пять месяцев 2024 года было продано 10,9 млн кв. м., что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В то же время выручка застройщиков от продажи жилья в новостройках по ДДУ в России с января по май 2024 года увеличилась почти на 30% год к году и достигла 1,9 трлн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.03.2024 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке за I квартал выросла почти на 5%

УрБК, Челябинск, 28.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Челябинска составляет 125 тыс. ...

27.03.2024 Средняя стоимость «квадрата» в новостройках Екатеринбурга за I квартал выросла почти на 6%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга составляет 147 ...

07.02.2024 В Свердловской области разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 24%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в ...

15.12.2023 В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге может вырасти на 14%

В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья Екатеринбурга вырастет примерно так же, ...

15.12.2023 В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Екатеринбурге может вырасти на 14%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В 2024 году стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность
Архив новостей
Июнь 2024 (532)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18