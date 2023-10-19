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Вчера, 14:44

ЦБ: В Свердловской области снизился темп роста цен на услуги связи

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области в мае сильнее всего подорожал картофель, при этом в регионе снизился темп роста цен на услуги связи. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Так, эксперты отмечают, что из-за сокращения импортных поставок в регионе подорожал картофель, при этом месяцем ранее отмечалось снижение цены на этот продукт. Также по причине нехватки персонала увеличились расходы производителей и поставщиков на оплату труда. Из-за этого ускорился рост цен на молоко и молочные продукты, мебель, а стоимость смартфонов в годовом выражении снижалась медленнее, чем в апреле. При этом отмечается, что в мае снизился темп прироста цен на услуги связи.

«В мае прошлого года в Свердловской области операторы сотовой связи повысили стоимость своих услуг для покрытия расходов на развитие и поддержание сетей. В мае текущего года индексация услуг связи не проводилась. В результате рост их стоимости в годовом выражении замедлился», — отметила экономист Уральского ГУ Банка России Анна Саввулиди.

Напомним, что в мае годовая инфляция в Свердловской области ускорилась по сравнению с апрелем и составила 7,9%. При этом темп роста цен остается ниже, чем в среднем по России (8,3%).
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