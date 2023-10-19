ЦБ: В Свердловской области снизился темп роста цен на услуги связи

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Инфляция в Свердловской области ускорилась до 5,9% в сентябре 2023 года с 4,8% в ...20.09.2023 На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В ...17.08.2023 В Свердловской области инфляция в июле составила 4%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в июле инфляция составила 4,02%. В июне этот показатель составил ...23.05.2022 В Свердловской области ускорился рост цен на мясопродукты, молоко и сыры
Годовая продовольственная инфляция в Свердловской области в апреле текущего года составила 20,6% против 17,4% в марте, ...30.05.2018 Инфляция на Урале в апреле осталась на уровне 2%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. В апреле 2018 года инфляция на потребительском рынке Урала осталась вблизи своего ...