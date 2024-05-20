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Вчера, 15:22

Годовая инфляция на Среднем Урале в мае ускорилась до 7,86%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Инфляция на Среднем Урале в мае составила 7,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле — 7,7%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 8,82%, непродовольственные — на 7,42%, услуги — на 7,23%.

Потребительские цены в регионе в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,67%.
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