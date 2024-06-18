На Южном Урале средняя стоимость индивидуальных домов за полгода выросла на 6,3%

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На Южном Урале индивидуальный дом окупится почти за 11 лет

УрБК, Челябинск, 18.06.2024. В Челябинской области средняя стоимость индивидуального дома составляет 5 млн 833 тыс. 336 ...

В Свердловской области средняя стоимость частных домов с апреля выросла на 1,6%

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В Свердловской области цены на частные дома за I квартал выросли на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Средняя цена на частные дома в Свердловской области составляет 4 млн 852 тыс. 264 руб. ...