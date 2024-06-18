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Вчера, 14:22

На Южном Урале средняя стоимость индивидуальных домов за полгода выросла на 6,3%

УрБК, Челябинск, 24.06.2024. В Челябинской области средняя стоимость индивидуальных домов составляет 5 млн 833 тыс. 336 руб. За полгода этот показатель вырос на 6,3%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди регионов РФ самые дорогие дома продаются в Москве (30,4 млн руб.), Санкт-Петербурге (23 млн руб.) и Московской области (19,4 млн руб.). Наиболее дешевые — в Мордовии (3,6 млн руб.), Еврейской АО (3,2 млн руб.) и Курганской области (3 млн руб.).

В среднем по стране индивидуальный дом стоит 7,2 млн руб.
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