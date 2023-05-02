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Вчера, 15:00

В Свердловской области средняя стоимость частных домов с апреля выросла на 1,6%

В Свердловской области средняя стоимость частных домов на вторичном рынке в августе составила 4 млн 930 тыс. 252 руб. С апреля этот показатель вырос на 1,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Самые дорогие дачи и коттеджи продаются в Москве (21,1 млн руб.), Санкт-Петербурге (18,9 млн руб.), Ненецком АО (12,4 млн руб.), Московской области (12,1 млн руб.) и Ямало-Ненецком АО (12,1 млн руб.). Самые дешевые — в Еврейской АО (3,1 млн руб.), Кемеровской (3 млн руб.) и Курганской (2,5 млн руб.) областях.

При этом в 47 из 84 исследованных порталом регионов индивидуальные домовладения с апреля по август подешевели. Наиболее сильно снизились цены на них в Магаданской области (на 12,1%), Красноярском крае (на 11,2%), Томской (на 8,6%), Кировской (на 7,9%) и Вологодской (на 6,7%) областях.
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