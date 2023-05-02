В Свердловской области средняя стоимость частных домов с апреля выросла на 1,6%

УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов на вторичном рынке в августе ...

Средняя стоимость частных домов на Южном Урале за лето выросла на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Свердловской области составляет 40 тыс. 999 руб. в ...

Аренда частных домов в Свердловской области за год подорожала на 17,8%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Средняя цена на частные дома в Свердловской области составляет 4 млн 852 тыс. 264 руб. ...

В Свердловской области цены на частные дома за I квартал выросли на 4,6%

Средняя стоимость частных домов в Челябинске за два года выросла почти на 50%

УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинске средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,8 млн руб. За ...