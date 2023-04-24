В Свердловской области цены на частные дома за I квартал выросли на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Средняя цена на частные дома в Свердловской области составляет 4 млн 852 тыс. 264 руб. За I квартал этот показатель вырос на 4,6%, за год — на 2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».
При этом самые дорогие частные дома среди регионов РФ продаются в Москве (22 млн руб.), Санкт-Петербурге (20 млн руб.), Московской области (12,6 млн руб.), Ямало-Ненецком и Ненецком автономном округах (11,6 млн руб.). Самые дешевые — в Еврейском автономном округе (3,2 млн руб.), Кемеровской (2,9 млн руб.) и Курганской (2,5 млн руб.) областях.
В среднем по стране стоимость частных домов составляет 6,3 млн руб., увеличившись за январь-март этого года на 5,9%, за год — на 13,9%.
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