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Сегодня, 12:21

На Южном Урале индивидуальный дом окупится почти за 11 лет

УрБК, Челябинск, 18.06.2024. В Челябинской области средняя стоимость индивидуального дома составляет 5 млн 833 тыс. 336 руб., а средняя ставка аренды такого жилья — 44 тыс. 785 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Доходность индивидуальных домов в регионе составляет 9,2%, окупаемость — 10,9 года.

Среди регионов РФ быстрее всего окупится коттедж в Еврейской АО (4,8 года), Кемеровской области и Приморском крае (по 6,7 года), Липецкой и Ивановской областях (по 7,2 года).
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