Доходность индивидуальных домов в Свердловской области составляет 10,8%

Материалы по теме

В Свердловской области аренда частных домов за год подорожала почти на 15%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Свердловской области средняя стоимость аренды частных домов составляет 47 тыс. 027 ...

В Челябинске доходность от сдачи в аренду квартиры на «вторичке» составляет 6,6%

УрБК, Челябинск, 15.01.2024. В Челябинске срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в ...

В Екатеринбурге срок окупаемости приобретенной для сдачи в аренду квартиры в новостройке составляет 17,2 года

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в ...

Средняя стоимость аренды частных домов на Южном Урале за лето снизилась на 15%

УрБК, Челябинск, 04.09.2023. Средняя стоимость аренды коттеджей и дач в Челябинской области в августе составила 41 тыс. ...

Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с ...