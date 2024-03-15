Доходность индивидуальных домов в Свердловской области составляет 10,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Свердловской области средняя стоимость аренды частных домов составляет 47 тыс. 027 ...15.01.2024 В Челябинске доходность от сдачи в аренду квартиры на «вторичке» составляет 6,6%
УрБК, Челябинск, 15.01.2024. В Челябинске срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в ...12.01.2024 В Екатеринбурге срок окупаемости приобретенной для сдачи в аренду квартиры в новостройке составляет 17,2 года
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в ...04.09.2023 Средняя стоимость аренды частных домов на Южном Урале за лето снизилась на 15%
УрБК, Челябинск, 04.09.2023. Средняя стоимость аренды коттеджей и дач в Челябинской области в августе составила 41 тыс. ...02.09.2022 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с ...