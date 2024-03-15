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Доходность индивидуальных домов в Свердловской области составляет 10,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость индивидуального дома составляет 6 млн 001 тыс. 061 руб., а средняя ставка аренды такого жилья — 54 тыс. 096 руб. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Доходность индивидуальных домов в регионе составляет 10,8%, окупаемость — 9,2 года.

Наиболее выгодно сдавать коттеджи в аренду в Еврейской АО (доходность — 20,7%), Кемеровской области и Приморском крае (по 14,9%), Липецкой и Ивановской областях (по 13,9%).

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, не стоит торопиться специально покупать дом под сдачу. Он отмечает, что за последние два года доходность домов снизилась с 7,6% до 7,4% — цены на дома выросли на 40%, а аренда — на 37%.
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