В Свердловской области индивидуальные дома за полгода подорожали почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1 млн 527 тыс. 789 руб. С начала ...

В Екатеринбурге комнаты за год подорожали на 18%

УрБК, Челябинск, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Челябинской области составляет 6,07 млн руб. За I ...

Частные дома на Южном Урале за год подорожали на 31%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...

Частные дома в Свердловской области за I квартал подорожали на 8%

На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть

УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...