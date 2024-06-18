УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:23

В Свердловской области индивидуальные дома за полгода подорожали почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость индивидуальных домов составляет 6 млн 001 тыс. 061 руб. За полгода этот показатель вырос на 7,9%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди регионов РФ сильнее всего частные дома подорожали в Республике Алтай (на 32%), Кемеровской области (на 15,8%), Севастополе (на 12%), Ульяновской (на 10%) и Омской (на 9,5%) областях.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, во II полугодии ожидается рост интереса к покупке домов россиянами. Он отмечает, что на первичном рынке квартир заканчивается программа льготной ипотеки под 8%, и часть спроса неизбежно перейдет на этот рынок.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.06.2024 Доходность индивидуальных домов в Свердловской области составляет 10,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость индивидуального дома составляет 6 млн 001 тыс. ...

19.04.2024 В Екатеринбурге комнаты за год подорожали на 18%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1 млн 527 тыс. 789 руб. С начала ...

10.04.2024 Частные дома на Южном Урале за год подорожали на 31%

УрБК, Челябинск, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Челябинской области составляет 6,07 млн руб. За I ...

10.04.2024 Частные дома в Свердловской области за I квартал подорожали на 8%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...

08.12.2023 На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть

УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность
Архив новостей
Июнь 2024 (532)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18