В Свердловской области индивидуальные дома за полгода подорожали почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость индивидуального дома составляет 6 млн 001 тыс. ...19.04.2024 В Екатеринбурге комнаты за год подорожали на 18%
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1 млн 527 тыс. 789 руб. С начала ...10.04.2024 Частные дома на Южном Урале за год подорожали на 31%
УрБК, Челябинск, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Челябинской области составляет 6,07 млн руб. За I ...10.04.2024 Частные дома в Свердловской области за I квартал подорожали на 8%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...08.12.2023 На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть
УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...