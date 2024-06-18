В Свердловской области индивидуальные дома за полгода подорожали почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость индивидуальных домов составляет 6 млн 001 тыс. ...18.06.2024 Доходность индивидуальных домов в Свердловской области составляет 10,8%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость индивидуального дома составляет 6 млн 001 тыс. ...10.04.2024 Частные дома в Свердловской области за I квартал подорожали на 8%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...08.12.2023 На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть
УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...30.10.2020 Загородные дома в Челябинской области с начала года подешевели на 3,7%
УрБК, Челябинск, 30.10.2020. На 1 октября средняя стоимость загородных домов в Челябинской области составляет 2 млн 964 ...