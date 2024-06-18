В Свердловской области индивидуальные дома за полгода подорожали почти на 8%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...

Частные дома в Свердловской области за I квартал подорожали на 8%

На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть

УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...