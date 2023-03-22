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Продукция ЕВРАЗ ЗСМК завоевала платиновую награду конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Рельсы и арматура ЕВРАЗ ЗСМК удостоены платиновой награды конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». В рамках этого конкурса лучшим из лучших присваиваются бронзовый, серебряный, золотой, платиновый Знаки, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Продукция ЕВРАЗ ЗСМК завоевала платиновую награду конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Отмечается, что претендовать на платину, которая является наивысшей наградой, могут только лауреаты прошлых лет.

ЕВРАЗ ЗСМК представил товары, которые раньше уже получали положительную оценку экспертной комиссии и золотые Знаки качества ХХI века: арматуру класса Ас500С, предназначенную для применения в железобетонных конструкциях атомных и гидроэлектростанций, железнодорожных мостов, высотных зданий; рельсы широкой колеи типа Р65 категории ДТ350, которые используются для ж/д путей общего назначения.

По словам технического директора ЕВРАЗ ЗСМК Романа Молоканова, продукция ЕВРАЗ ЗСМК каждый год участвует в региональных и федеральных конкурсах по качеству.

«Победы положительно влияют на имидж компании, повышают нашу конкурентоспособность. Мы следуем главному принципу компании — клиентоориентированности. Нужно изо дня в день держать высокую планку, постоянно доказывать, что наша продукция лучшая», — считает он.

Отмечается, что ЕВРАЗ ЗСМК участвует в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» с 2022 года.

Уточняется, что впервые этот конкурс прошел в 1999 году. С тех пор его участниками стали более 1,4 тыс. предприятий из 72 регионов России и девяти стран ближнего зарубежья. Благодаря этому конкурсу потребители узнают о качественных товарах, услугах и передовых технологиях. Он помогает предприятиям продвигать продукцию на российский и зарубежный рынки. Лауреаты могут официально на безвозмездной основе маркировать продукцию соответствующим Знаком в течение двух лет.
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