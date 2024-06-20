Официальные курсы доллара США и евро выросли на 2 рубля

УрБК, Москва, 21.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 2,54 руб., до 87,95 руб., евро — на 2,81 руб., до 94,26 руб.

