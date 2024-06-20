УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 19:42

Официальные курсы доллара США и евро выросли на 2 рубля

УрБК, Москва, 21.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 2,54 руб., до 87,95 руб., евро — на 2,81 руб., до 94,26 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:21 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 2 рубля

УрБК, Москва, 21.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2024 года. Курс доллара ...

20.06.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 4 рубля

УрБК, Москва, 20.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2024 года. Курс доллара ...

19.06.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2 рубля

УрБК, Москва, 19.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июня 2024 года. Курс доллара ...

14.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 31 коп.

УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2024 года. Курс доллара ...

24.01.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 5 коп.

УрБК, Москва, 24.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2024 года. Курс ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (465)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18