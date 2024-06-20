Официальные курсы доллара США и евро выросли на 2 рубля

УрБК, Москва, 21.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2024 года. Курс доллара ...20.06.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 4 рубля
УрБК, Москва, 20.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 июня 2024 года. Курс доллара ...19.06.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2 рубля
УрБК, Москва, 19.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июня 2024 года. Курс доллара ...14.06.2024 Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 31 коп.
УрБК, Москва, 14.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2024 года. Курс доллара ...24.01.2024 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 5 коп.
УрБК, Москва, 24.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2024 года. Курс ...