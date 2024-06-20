Официальные курсы доллара США и евро выросли на 2 рубля

УрБК, Москва, 21.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 2,78 руб., до 85,41 руб., евро — на 2,36 руб., до 91,45 руб.