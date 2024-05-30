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ММК стал лауреатом премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024»

УрБК, Магнитогорск, 20.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024» за строительство природоохранных объектов и сокращение вредных выбросов в атмосферу. Церемония награждения прошла 19 июня в Москве, сообщает пресс-служба ММК.

Победу ММК обеспечил проект реализации природоохранных мероприятий при строительстве комплекса новой коксовой батареи № 12 (крупнейший инвестиционный проект предприятия, производительность объекта составит 2,5 млн т сухого кокса в год), которую планируется ввести в эксплуатацию уже в июле 2024 года. Как ранее писал УрБК, ее запуск позволит вывести из работы пять старых батарей.

«Новая коксовая батарея будет оснащена самыми современными «зелеными» технологиями: 28 систем аспирации, установки десульфации и денитрификации, замкнутая оборотная система водоснабжения и биохимическая установка. Запуск комплекса и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования дадут совокупный экологический эффект в виде сокращения выбросов в атмосферу на 11 350 тонн в год», — отметил и. о. директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин.
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