ММК стал лауреатом премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024»

УрБК, Магнитогорск, 30.05.2024. В рамках открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшего ...22.04.2024 Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год
УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а ...20.07.2023 ММК получил диплом национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»
УрБК, Магнитогорск, 20.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии в ...28.06.2022 ММК вошел в число лауреатов национального конкурса «Экотех-Лидер»
УрБК, Магнитогорск, 28.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лауреатов национального ...30.09.2021 ММК получил награду «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Строительство природоохранных объектов»
УрБК, Магнитогорск, 30.09.2021. Магнитогорский металлургический комбинат награжден дипломом номинанта Национальной ...