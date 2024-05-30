ММК стал лауреатом премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024»

УрБК, Магнитогорск, 30.05.2024. В рамках открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшего ...

ММК получил свидетельство и электронно-цифровой знак о соответствии региональному экостандарту

Новый комплекс коксовой батареи ММК сократит валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год

УрБК, Магнитогорск, 22.04.2024. Новый комплекс коксовой батареи № 12 будет выпускать 2,5 млн т сухого кокса в год, а ...