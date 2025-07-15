ММК стал лауреатом национальной премии «ЭКОТЕХ-Лидер 2025»

УрБК, Магнитогорск. 15.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») вывел из эксплуатации шесть ...20.06.2024 ММК стал лауреатом премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024»
УрБК, Магнитогорск, 20.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии в ...20.07.2023 ММК получил диплом национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»
УрБК, Магнитогорск, 20.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии в ...28.06.2022 ММК вошел в число лауреатов национального конкурса «Экотех-Лидер»
УрБК, Магнитогорск, 28.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лауреатов национального ...30.09.2021 ММК получил награду «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Строительство природоохранных объектов»
УрБК, Магнитогорск, 30.09.2021. Магнитогорский металлургический комбинат награжден дипломом номинанта Национальной ...