ММК стал лауреатом национальной премии «ЭКОТЕХ-Лидер 2025»

Фото Евгения Рухмалева

УрБК, Магнитогорск, 21.07.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») стал лауреатом V национальной премии «ЭКОТЕХ-Лидер 2025», которая присуждается за реализацию значимых проектов экономики замкнутого цикла с использованием передовых экологических технологий, сообщает пресс-служба предприятия.«На юбилейную премию было подано более 200 проектов высокотехнологичной и одновременно экологичной модернизации промышленной инфраструктуры. В рамках конкурса оцениваются влияние проектов на окружающую среду, уровень и доступность используемых технологий, значимость реализованных инициатив с точки зрения продвижения ESG-повестки, общий объем и эффект природоохранных мероприятий в компаниях», — говорится в сообщении.ММК постоянный участник и лауреат «ЭКОТЕХ-Лидер». В этом году на премии был отмечен экологический эффект запуска коксовой батареи (КБ) № 12 — крупнейшего инвестпроекта ММК за последние 10 лет. КБ оснащена современными природоохранными сооружениями и использует в работе передовые природосберегающие технологии. В частности, здесь работает установка сухого тушения кокса, которая обеспечивает минимизацию вреда окружающей среде и вторичное использование ресурсов.Главное — запуск новой батареи позволил вывести из эксплуатации шесть устаревших коксовых печей ММК. В итоге совокупный экоэффект проекта выразился в снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. т в год.