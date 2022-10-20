ММК получил диплом национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»

УрБК, Магнитогорск, 20.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2023». Награждение прошло в Москве 19 июля, сообщает пресс-служба предприятия.



Экспертное жюри отметило комбинат за строительство природоохранных объектов. Дана оценка работе предприятия по внедрению технологий, способствующих значительному снижению воздействия на окружающую среду.



«Только в прошлом году инвестиции комбината в природоохранную деятельность и реализацию экологической программы составили около 30 млрд руб. Наша цель — кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске, что позволит ему уже в 2025 году получить статус «Чистого города». В рамках решения этой задачи компания реализует масштабную программу модернизации первого передела — агломерационного, коксохимического и доменного производств, с выводом из работы устаревших агрегатов и строительством современных природоохранных установок», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.



Компания представила на конкурс сразу несколько важных экологических проектов, завершенных в 2022 году: запуск системы пылеподавления в доменном цехе и цехе подготовки аглошихты, ввод в строй газоочистных установок кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов и строительство системы аспирации подбункерных помещений доменной печи № 9. В совокупности эти мероприятия позволили снизить выбросы пыли в атмосферу более чем на 1 тыс. т в год.



Продолжается реализация еще одного амбициозного проекта — строительства новой коксовой батареи № 12 мощностью 2,5 млн т сухого кокса в год. С запуском обеих очередей объекта в 2023-2024 годах будут постепенно выведены из строя пять устаревших батарей. Это позволит снизить выбросы пыли в атмосферу еще на 11 тыс. 350 т в год.