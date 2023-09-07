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ММК второй год подряд стал победителем экоакции «Выбираю чистый воздух»

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число победителей II Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Всероссийская природоохранная акция организована при поддержке Минприроды с целью привлечения бизнеса и общества к реализации федерального проекта «Чистый воздух». Награждение лауреатов состоялось в Москве 28 сентября, где ММК был отмечен сразу в нескольких номинациях — «Самое активное предприятие» и «За лучшую коммуникационную поддержку акции». Жюри по достоинству оценило проделанную компанией работу по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, а также по популяризации здорового образа жизни среди сотрудников предприятия.

ММК безоговорочно поддержал федеральный проект «Чистый воздух» с момента его запуска в 2018 году, и с тех пор экология входит в бесспорные приоритеты комбината — за это время ММК удалось снизить ежегодные выбросы в атмосферу более чем на 42 тыс. т. Концентрация бензапирена за указанный период снизилась в 2,8 раза, пыли — в 1,6 раза. Общие вложения комбината в природоохранную деятельность с 2017 по 2022 год превысили 72 млрд руб. Об этом рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Олег Парфилов.

Компания реализует и масштабную программу по модернизации первого передела с запуском современных природоохранных установок. Так, в прошлом году в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК» вошел в строй комплекс газоочистных установок, позволивший не только повысить эффективность очистки пыли и газов, но и полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы. Кроме того, в 2022 году запущена система пылеподавления в доменном цехе и цехе подготовки аглошихты, построена система аспирации подбункерных помещений доменной печи № 9.

В настоящий момент продолжается строительство новой коксовой батареи № 12 мощностью 2,5 млн т сухого кокса в год, с поэтапным запуском которой будут выведены из строя пять устаревших батарей. Благодаря этому выбросы пыли в атмосферу сократятся на 11 тыс. 350 т в год. Итогом этих и других мероприятий станет кардинальное снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске, что позволит ему уже в 2025 году получить статус «Чистого города».
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