Число вакансий компаний малого бизнеса на Среднем Урале за год выросло на 38%

Работодатели Свердловской области в мае 2024 года разместили 60,4 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом ...05.06.2024 Число вакансий на Среднем Урале за год выросло на 35%
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Работодатели Свердловской области в мае 2024 года разместили 60,4 тыс. вакансий. По ...05.03.2024 На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было размещено 53 тыс. вакансий. По ...04.12.2023 Количество актуальных вакансий в Свердловской области за год выросло на 46%
Число открытых вакансий на Среднем Урале в ноябре 2023 года выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...03.11.2023 Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. ...