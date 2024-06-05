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Вчера, 10:01

Число вакансий компаний малого бизнеса на Среднем Урале за год выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области в начале этого года компании малого бизнеса открыли на 38% больше вакансий относительно того же периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

При этом Средний Урал (3,6%) попал в топ-5 по числу открытых вакансий малого бизнеса. Лидером по этому показателю стала Москва (28,7%). Далее следует Санкт-Петербург (11,6%).

Согласно исследованию, в начале года наиболее часто искали рабочий персонал (22% вакансий в этой категории), представителей сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (19%) и специалистов на производство (17%). В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были «Продажи, обслуживание клиентов», на втором — «Рабочий персонал», на третьем — «Производство, сервисное обслуживание».

Среди специалистов в лидерах менеджеры по продажам (11% вакансий от работодателей малого бизнеса). В топ-3 попали водители (4%) и продавцы-консультанты (3,6%).

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса весной 2024 года в Свердловской области составила 68,9 тыс. руб. (+25% к прошлому году).

Согласно данным сервиса, большинство вакансий предусматривает полный рабочий день (70%). Сменный график предлагается в 13% вакансий, удаленный — в 5% вакансий, а гибкий график и вахта — в 6%.
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