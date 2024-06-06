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Вчера, 17:43

В Екатеринбурге отремонтируют дороги рядом с медицинскими учреждениями

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В День медицинского работника в администрации города Екатеринбурга поделились планами о предстоящих ремонтах дорог, ведущих к медицинским учреждениям города. Все они будут приведены в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Так, рядом с «Новой больницей» рабочие отремонтируют участок улицы Крауля, от улицы Токарей до Викулова. Здесь будет приведено в порядок 900 м дорожного полотна. Рядом с Областной станцией переливания крови уже уложен новый асфальт на улице Московской — от улицы Пальмиро Тольятти до улицы Щорса. Протяженность отремонтированного участка дороги составляет 1,8 км. Около детской поликлиники № 4 идут работы по ремонту проспекта Космонавтов — от улицы Старых Большевиков до улицы Шефской. Всего здесь планируется привести в порядок 1,5 км автодороги.

На всех магистралях, запланированных к обновлению в текущем сезоне, специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят понижения для маломобильных групп населения и пандусы на лестничных сходах.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в рамках еженедельного объезда проверил ход работ на пяти ремонтируемых участках в разных районах города. Он также рассказал, что в уральской столице на год раньше срока начнется ремонт улиц Хохрякова и Сакко и Ванцетти. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика начнутся в ближайшее время. При этом работы будут начаты уже в этом году.
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