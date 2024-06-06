В Екатеринбурге отремонтируют дороги рядом с медицинскими учреждениями

Материалы по теме

В Екатеринбурге скорректируют темпы ремонта дорожного покрытия в центре города из-за погоды

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал ход ...

В Екатеринбурге проведут ремонтные работы на популярных туристических маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга в рамках национального проекта ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта отремонтировали несколько участков дорог около спортивных объектов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным ...

В Екатеринбурге к 15 августа отремонтируют почти 2 км улицы Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Подрядная организация приступила к ремонту участка одной из старейших магистралей ...