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В Свердловской области до 20 июня продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. На территории Свердловской области синоптики продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 20 июня. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«17-20 июня в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в минувшие выходные общая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в 10 раз. Всего на территории региона было ликвидировано восемь возгораний на общей площади более 50 га. В настоящее время действует один пожар в Таборинском районе, очаг локализован на площади 5 га.
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