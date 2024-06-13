В Свердловской области до 20 июня продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 17 июня объявили штормовое предупреждение ...

В Свердловской области 17 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

В Свердловской области с 13 по 16 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 13 июня объявили штормовое предупреждение ...