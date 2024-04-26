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Объем сборов по ОСАГО в России составил 72,9 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 14.06.2024. Объем сборов российских страховщиков по ОСАГО в I квартале 2024 года составил 72,9 млрд руб., что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на Центробанк.

Общие выплаты по ОСАГО в РФ в тот же период составили 52,3 млрд руб., что на 27,8% больше уровня I квартала 2023 года. В январе-марте 2024 года страховщики заключили 8,8 млн договоров, что на 3,5% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. Средняя премия по заключенным договорам составила 8,3 тыс. руб. (+2,1%). Средняя выплата по урегулированным страховым случаям достигла 76,7 тыс. руб. (-3,2%).

Всего в I квартале 2024 года было заявлено 650 тыс. страховых случаев (+25,2%). Из них было урегулировано 609,6 тыс. (+20%). Отказов в страховой выплате было зафиксировано 14,7 тыс. (+7,4%).
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