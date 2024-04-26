Объем сборов по ОСАГО в России составил 72,9 млрд рублей в I квартале 2024 года

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Средняя выплата в ОСАГО в сентябре увеличилась на 32%

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В I полугодии 2009 года средняя выплата по ОСАГО увеличилась до 24,32 тыс. рублей

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