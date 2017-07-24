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В Свердловской области в 2024 году средняя премия по полисам ОСАГО снизилась на 3,1%

УрБК, Москва, 20.02.2025. В Свердловской области в 2024 году средняя премия по полисам ОСАГО составила 6,8 тыс. руб., Это на 3,1% ниже показателя за 2023 год (7,1 тыс. руб.), цитирует «Коммерсант» президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Он отметил, что средняя премия по ОСАГО в регионе оказалось на 10,7% ниже, чем по стране (7,6 тыс. руб.). При этом средняя выплата по ОСАГО по итогам прошлого года в регионе достигла 86,9 тыс. руб. За год сумма выросла на 10,9% (78,4 тыс. руб.).
Частота страховых случаев в Свердловской области за отчетный период составила 4,2%, что ниже, чем в целом по стране (4,6%).

Ранее УрБК писал, что по итогам 2024 года в Свердловской области было продано 992 тыс. электронных полисов ОСАГО.
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