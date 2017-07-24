В Свердловской области в 2024 году средняя премия по полисам ОСАГО снизилась на 3,1%

Материалы по теме

Доходность страховщиков ОСАГО в России сократилась на 4%

В январе-июне 2017 года объем начисленных премий в РФ по ОСАГО сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом ...

Доходность страховщиков ОСАГО в России в I полугодии сократилась на 4%

УрБК, Москва, 24.07.2017. В январе-июне 2017 года объем начисленных премий в РФ по ОСАГО сократился на 4% по сравнению ...

Средняя выплата в ОСАГО в сентябре увеличилась на 32%

УрБК, Москва, 28.10.2016. В России средняя выплата в ОСАГО в сентябре 2016 года увеличилась на 32% — до 76,121 тыс. ...

Средняя оплата по ОСАГО в июле выросла на 37%

УрБК, Москва, 26.08.2016. В июле размер средней выплаты по ОСАГО в России вырос на 37% в годовом выражении — до 70,36 ...

За полгода сумма выплат по ОСАГО в России достигла 74,8 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.07.2016. В I полугодии сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО составила почти 74,8 млрд ...