В Свердловской области за год реализовали почти 1 млн электронных полисов ОСАГО

Свердловская область вошла в топ-3 рейтинга российских регионов по количеству проданных в 2020 году электронных полисов ...12.01.2021 Средний Урал занял третье место в рейтинге регионов РФ по продажам электронных полисов ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. Свердловская область вошла в топ-3 рейтинга российских регионов по количеству проданных ...18.06.2019 В январе-мае 2019 года в Свердловской области оформлено 315 тыс. электронных полисов ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2019. В январе-мае 2019 года в России было оформлено 7,7 млн электронных полисов ОСАГО, что ...26.12.2018 В Свердловской области в 2018 году продали 736 тыс. электронных полисов ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2018. Свердловская область заняла третье место среди субъектов РФ по продажам электронных ...25.02.2016 В Свердловской области за 8 месяцев оформлено 1 тыс. 950 электронных полисов ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2016. Свердловские автовладельцы с 1 июля 2015 года по 24 февраля 2016 года оформили 1 тыс. ...