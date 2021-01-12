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Вчера, 09:43

В Свердловской области за год реализовали почти 1 млн электронных полисов ОСАГО

УрБК, Москва, 31.01.2025. По итогам 2024 года в Свердловской области было продано 992 тыс. электронных полисов ОСАГО, говорится в исследовании Российского союза автостраховщиков (РСА).

Отмечается, что Средний Урал занял пятое место по стране по числу таких сделок с долей в 3,3%.

Также в топ-10 регионов-лидеров вошли Москва (3 млн полисов, доля составляет 9,9%), Московская область (1,7 млн, 5,6%), Краснодарский край (1,3 млн, 4,4%), Санкт-Петербург (1 млн, 3,5%), Татарстан (862 тыс., 2,9%), Челябинская область (838 тыс., 2,8%), Ростовская (756 тыс., 2,5%) Самарская области (719 тыс., 2,4%) и Башкортостан (689 тыс., 2,3%).

Отметим, что в целом по стране за 2024 год было реализовано 29,9 млн полисов. Это на 16% больше, чем за предыдущий год.
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