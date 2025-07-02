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В России за I полугода средняя стоимость годового полиса ОСАГО снизилась на 5%

УрБК, Москва, 28.07.2025. В России за I полугода средняя стоимость годового полиса ОСАГО снизилась на 5% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 7 тыс. 278 руб., цитирует РИА Новости главу Российского союза автостраховщиков (РСА). Евгения Уфимцева

Он пояснил, что страховщикам удается сдерживать рост стоимости средней премии вопреки колебаниям цен на рынке автозапчастей и значительный рост средней выплаты.

Ранее финансовый маркетплейс «Сравни» сообщал, что средняя стоимость полиса ОСАГО в России во II квартале снизилась на 6% год к году, до 6 тыс. 185 руб. При этом объем продаж полисов за тот же период вырос более чем на 20%.

Напомним, по итогам 2024 года в Свердловской области было продано 992 тыс. электронных полисов ОСАГО. Согласно статистике РСА, Средний Урал занял пятое место по стране по числу таких сделок с долей в 3,3%.
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