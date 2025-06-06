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Средняя стоимость полиса ОСАГО в России во II квартале снизилась на 6%

УрБК, Москва, 02.07.2025. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России во II квартале снизилась на 6% год к году, до 6 тыс. 185 руб. При этом объем продаж полисов за тот же период вырос более чем на 20%. Такие данные приводит финансовый маркетплейс «Сравни», сообщает ТАСС.

По данным сервиса, объемы продаж сильнее всего выросли в Москве и Московской области (+25% и +31% соответственно). Средняя цена полиса в российской столице и столичном регионе снизилась на 6% и 9% соответственно, до 7 тыс. 062 руб. и 6 тыс. 823 руб. Самым популярным застрахованным автомобилем оказался Kia Rio. На третьем месте по объемам продаж — Краснодарский край. Рост продаж в нем составил 34% год к году, а цена упала на 7%, до 6 тыс. 139 руб. Самая популярная среди застрахованных авто марка и модель — Hyundai Solaris.

Отметим, что в I квартале 2025 года средняя цена полиса ОСАГО в России за год снизилась на 5,1%, до 6,7 тыс. руб. За первые три месяца года автомобилисты оформили 8,3 млн договоров.
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